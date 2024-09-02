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"الثاني من نفس العائلة في أسبوع".. السعودية تعلن إعدام الشهري "لخيانة وطنه"

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الإثنين، 02-09-2024 01:08 م


أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم الإعدام في المواطن عبد الله الشهري لـ"خيانة وطنه"، بعد أسبوع على إعدام ظافر الشهري بنفس الإدانة.

وقالت الداخلية في بيان : "أقدم عبدالله بن علي بن شرعي الشهري، سعودي الجنسية، على ارتكاب أفعال مجرمّة تنطوي على خيانة وطنه، والقيام بأعمال إرهابية بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره".

 

وتابعت: "بإحالته إلى النيابة العامة تم توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الأفعال المجرمة، وصدر بحقه من المحكمة الجزائية المتخصصة حكم يقضي بثبوت إدانته بما أسند إليه، والحُكم عليه بالقتل، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العُليا، وتم تنفيذ حُكم القتل بالمذكور يوم الأحد 28 / 02 / 1446هـ الموافق 01 / 09 / 2024 م بمنطقة الرياض".

 

وأضافت: "وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد الحرص على استتباب الأمن وتحقيق العدل وقطع دابر كل من يحاول المساس بأمن الوطن أو تعريض وحدته للخطر، وأن العقاب الشرعي سيكون مصير كل من تسول له نفسه ارتكاب ذلك قطعًا لشره وردعا لغيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل".

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