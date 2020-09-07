التفاصيل كاملة لمحاولة اغتيال إمام الحرم المكي

الإثنين، 07-09-2020
12:59 م
متابعات- أمينة عبد العال
ظهرت تفاصيل جديدة خلال التحقيق في قضية خلية الحرازات الإرهابية بعد إصدار
المحكمة الجزائية في الرياض أحكام عديدة ضد 9 من عناصرها بإعدام 3 منهم علي رأسهم قائد الخلية .
و حسب التحقيقات فقد كلف قائد الخلية " أبي معاذ " المتهم الثالث
باغتيال إمام الحرم المكي
بمسدس أعطاه إليه لكن بسبب تأخر الإمام داخل المسجد عن
موعد خروجه المعتاد مما دفع المجرم للهروب والعودة ونجا الإمام، حسبما نشرت "
الوفد " .
و الأحكام التي أصدرتها المحكمة علي الباقين وصلت إلي 25 عام مع المنع من
السفر ، وكانت غالبية التهم التي وجهت إلي المتهمين مشتركة لنفس الجرم .
أحداث العملية
كلف قائد الخلية عدد من عناصره
برصد مستودعات غذائية للاستفادة منها عند
اختلال الأمن الذي كان ينوي عليه في السعودية مع تكليف عنصر آخر برصد المساجد التي
يصلي فيها رجال الأمن ليتم استهدافهم
لاحقا .
كما أمر أحد العناصر بمراقبة منزل أحد الأمراء في مكة المكرمة مراقبة دقيقة
وتسجيل حركاته بالتفصيل وكذلك مراقبة مدربي أندية رياضية يحملون جنسيات برازيلية ليتم
اغتيالهم في الوقت المناسب .
وكان قائد الخلية قد قتل مع احد عناصره " مطيع الصيعري " زميلا
لهم بالخلية و خبير الأحزمة الناسفة والمتفجرات بسبب شكه فيه ، وحفروا مكان داخل استراحة الحرازات ودفنوا
" الصيعري " به " بعد تعفن جثته وخروج روائح منها .
وكان المتهم الثاني في الخلية تواصل مع أحد الأشخاص في سوريا لتوفير طريقة
خروج له هو وأخيه للالتحاق بصفوف داعش
هناك ، و المتهم الخامس طان في خدمة تنظيم
داعش
و عزم علي عمل مشروع تصميم موقع علي جوجل لينشر أخبار التنظيم .