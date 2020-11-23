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التفاصيل كاملة للقاء " بومبيو " مع ولي العهد السعودي

" بومبيو " و ولي العهد السعودي
" بومبيو " و ولي العهد السعودي
 
الإثنين، 23-11-2020 01:34 م متابعات- أمينة عبد العال
كشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن تفاصيل لقاء الوزير مايك بومبيو مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة نيوم السعودية خلال زيارته للملكة ، لافتة إلي أن اللقاء كان مثمر .
و أكدت الخارجية الأمريكية أن الشراكة الأمريكية السعودية الأمنية و الاقتصادية متينة ، مضيفة أنها ستواصل جهود مواجهة النفوذ الإيراني في الخليج وتحقيق الأهداف الاقتصادية في إطار رؤية 2030 و إصلاح حقوق لإنسان .
و جاء في تدوينة الوزارة علي " تويتر"  عن الوزير قوله إن زيارته لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في نيوم اليوم كانت مثمرة لافتة إلي أن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية قطعا شوطا طويلا منذ أن قام الرئيس الأمريكي ديلانو روزفلت و الملك عبد العزيز بوضع حجر الأٍساس لعلاقتنا أول مرة قبل 75 عام .
جدير بالذكر أن بومبيو قد التقي ولي العهد السعودي أمس وبحث معه آخر المستجدات في منطقة الشرق الأوسط و استعراض علاقات الصداقة ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين .
 

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