RT @SecPompeo : سعدت بلقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. شراكتنا الأمنية والاقتصادية متينة وسنواصل تسخيرها لدفع جهود مواجهة النفوذ الإيراني الخبيث في الخليج، وتحقيق الأهداف الاقتصادية في إطار رؤية 2030 وإصلاح حقوق الإنسان. pic.twitter.com/Wy84rfEKyd

RT @SecPompeo: زيارة مثمرة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في نيوم اليوم. قطعت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية شوطًا طويلاً منذ أن قام الرئيس فرانكلين ديلانو روزفلت والملك عبد العزيز آل سعود بوضع حجر الأساس لعلاقاتنا لأول مرة قبل 75 عامًا. pic.twitter.com/WmLX5OTHTv