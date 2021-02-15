التفاصيل الكاملة لاستهداف سفارة دولة خليجية بإثيوبيا

الإثنين، 15-02-2021
06:50 م
الطيب حسين
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" التفاصيل الكاملة حول محاولة استهداف سفارة دولة الإمارات بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وذكرن الصحيفة العقل المدبر للجريمة، موضحة أن السويد ألقت القبض على أحمد إسماعيل زعيم الخلية التي كانت تخطط للعملية.
وأوضحت أن إيران
تقف خلف أنشطة الخلية وتمولها مشيرة إلى أن عيون طهران مسلطة على أهداف في إفريقيا، حيث تتطلع لتعزيز وجودها هناك، بطرق غير مباشرة، حيث يسهم ذلك في دعم تنفيذ مخططاتها.
وتابعت أن العملية الإيران
ية الأخيرة المتعلقة بتحريك خلية نائمة تابعة لها هناك، كشفت أيضا أنها كانت تجمع معلومات استخباراتية عن سفارتي الولايات المتحدة وإسرائيل.