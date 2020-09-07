"التعاون الخليجي" يطالب "محمود عباس" بالاعتذار

الإثنين، 07-09-2020
07:43 م
محمد فضل - متابعات
طالب
الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي
،
الرئيس الفلسطين
ي محمود عباس
والقيادات الفلسطين
ية بالاعتذار
عمّا صدر من بعض المشاركين
في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطين
ية الذي عقد يوم الخميس الماضي، والذي شهد
لغة التحريض والتهديد غير المسؤولة تجاه دول مجلس التعاون.
ورفض
الحجرف ما ذُكر من مغالطات وتشكيك بمواقف دول المجلس التاريخية والداعمة للحق الفلسطين
ي.
وطالب
الحجرف القيادات الفلسطين
ية المسؤولة، التي شاركت في هذا الاجتماع، وعلى رأسها الرئيس
محمود عباس
، رئيس دولة فلسطين
، بالاعتذار
عن هذه التجاوزات والتصريحات الاستفزازية
والمغلوطة.
وقال
الأمين العام أن هذه التصريحات تتنافى مع واقع وتاريخ العلاقات بين دول المجلس والشعب
الفلسطين
ي الشقيق، خصوصاً أن وقائع الاجتماع قد تم بثها على قنوات التلفزيون الرسمي
الفلسطين
ي؛ الأمر الذي يستوجب اعتذار
اً رسمياً عن تلك الإساءات والتحريض والتشكيك التي
أوردها بعض المشاركين بحق مواقف دول المجلس وشعوبها الداعمة للقضية الفلسطين
ية.
وأكد
الأمين العام في نهاية تصريحاته بأن المواقف الداعمة من دول المجلس للفلسطين
يين غير
قابلة للتشكيك والمزايدة عليها؛ فتاريخ دول المجلس يشهد بتلك المواقف الراسخة والداعمة
بعيداً عن المتاجرة بالقضية الفلسطين
ية، ولن يضرها ما صدر من تصريحات غير مسؤولة من
بعض ممن عانت القضية الفلسطين
ية منهم ومن مواقفهم المتاجرة بها عبر تاريخهم، والتي
ألحقت بالقضية الفلسطين
ية الضرر والانقسام.