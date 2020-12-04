التعاون الخليجي يخرج عن صمته بشأن المصالحة.. تصريح مفاجئ

الجمعة، 04-12-2020
03:49 م
الطيب حسين
علق الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف، على بيان وزير الخارجية ووزير الإعلام الكويتي بالوكالة الشيخ أحمد الناصر بشأن المصالحة الخليجية
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وأعرب الحجرف عن ترحيبه ببيان وزير الخارجية بشأن محادثات حل الخلاف الخليجي
وقال بيان الوزير الكويتي: "بسم الله الرحمن الرحيم
في إطار جهود المصالحة التي سبق أن قادها سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، واستمراراً للجهود التي يبذلها حالياً سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، أمير دولة الكويت، وفخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الامريكية الصديقة لحل الأزمة، فقد جرت مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية أكد فيها كل الأطراف حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم.
وفي هذا الإطار نعرب عن التقدير للسيد جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، على الجهود القيمة التي بذلها مؤخرا في هذا الصدد".