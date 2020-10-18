التصالح مع قطر.. رسالة عاجلة من أمير الكويت للعاهل السعودي

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الملك سلمان وأمير الكويت
 
الأحد، 18-10-2020 09:41 م محمد فضل

بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد،  وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، رسالةي إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان،  سلمهما مبعوث الأمير تضمنتا العديد من المحاور، من أبرزها الأوضاع الأمنية والتحديات في المنطقة ومواجهة الأزمة الاقتصادية بسبب جائحة كورونا، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأفادت مصادر حكومية لصحيفة "القبس" الكويتية، بأن الرسالةين تضمنتا أيضا لم الشمل الخليجي، ومواصلة الجهود لإيجاد حلول قريبة لانتهاء هذا الخلاف والحفاظ على كيان مجلس التعاون.
على صعيد آخر، أكدت المصادر أن الجهود الكويتية مستمرة لحل الخلاف الخليجي، وسيكون هناك دعم أمريكي مرتقب، حيث يوجد حرص على الحل للحفاظ على أمن المنطقة ونموها في العديد من المجالات.
وألمحت المصادر إلى اتصالات بين أطراف عديدة لحل الخلاف الخليجي، وسيتم دعم أي حلول ترضي كل الأطراف لإنهاء هذا الخلاف الذي قالت المصادر إنه استمر لفترة طويلة.
 

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