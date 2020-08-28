التحالف يسقط طائرة مفخخة باتجاه المنطقة الجنوبية

الجمعة، 28-08-2020
02:07 م
متابعات- الدويني فولي
أعلن التحالف العربي
عن اعتراضه وتدميره لطائرة
بدون طيار ومفخخة أطلقها
المسلحون الحوثيون
اليوم باتجاه المنطقة الجنوبية .
و قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي
، العقيد الركن تركي
المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم من اعتراض وتدمير الطائرة
التي
أطلقها المسلحون الحوثيون
بطريقة ممنهجة و متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية
والمدنيين .
جدير بالذكر أن التحالف العربي
أعلن مساء الخميس عن اعتراض و تدمير صاروخ
باليستي أطلقه الحوثيون
باتجاه مدينة نجران .