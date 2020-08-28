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التحالف يسقط طائرة مفخخة باتجاه المنطقة الجنوبية

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 28-08-2020 02:07 م متابعات- الدويني فولي
أعلن التحالف العربي عن اعتراضه وتدميره لطائرة بدون طيار ومفخخة أطلقها المسلحون الحوثيون اليوم باتجاه المنطقة الجنوبية .
و قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي ، العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم من اعتراض وتدمير الطائرة التي أطلقها المسلحون الحوثيون بطريقة ممنهجة و متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين .
جدير بالذكر أن التحالف العربي أعلن مساء الخميس عن اعتراض و تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة نجران .
 

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