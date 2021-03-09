التحالف يدمر ورش تركيب الصواريخ في صنعاء

الثلاثاء، 09-03-2021
10:25 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن
عن بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات
جوية ضد الميليشيات الحوثية الإرهابية ، لافتا إلي أن هذه العملية تستهدف القدرات
الحوثية بالعاصمة المحتلة صنعاء و عدد من المحافظات اليمن
ية . و أصدر التحالف
فيديو لاستهداف دقيق من مقاتلات التحالف
لورش تجميع وتركيب الصواريخ البالستية و
ورش تفخيخ الطائرات دون طيار في أحد معسكرات الميليشيا الحوثية .
في سياق متصل اعترض تحالف الدعم الشرعية في اليمن
طائرة مسيرة مفخخة
أطلقتها جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران متجهة إلي خميس مشيط في جنوب
المملكة العربية السعودية
.
و أشار التحالف
في البيان الذي أصدره وتداولته الصحف المحلية والعالمية إلي
أنه يواصل اعتراضه وتدميره الصواريخ الباليستية و الطائرات المسيرة المفخخة التي
تطلقها ميليشيات الحوثي الإرهابية تجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدينة و
المدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة .