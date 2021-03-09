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التحالف يدمر ورش تركيب الصواريخ في صنعاء

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 09-03-2021 10:25 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية ضد الميليشيات الحوثية الإرهابية ، لافتا إلي أن هذه العملية تستهدف القدرات الحوثية بالعاصمة المحتلة صنعاء و عدد من المحافظات اليمنية . و أصدر التحالف فيديو لاستهداف دقيق من مقاتلات التحالف لورش تجميع وتركيب الصواريخ البالستية و ورش تفخيخ الطائرات دون طيار في أحد معسكرات الميليشيا الحوثية .
في سياق متصل اعترض تحالف الدعم الشرعية في اليمن طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران متجهة إلي خميس مشيط في جنوب المملكة العربية السعودية .
و أشار التحالف في البيان الذي أصدره وتداولته الصحف المحلية والعالمية إلي أنه يواصل اعتراضه وتدميره الصواريخ الباليستية و الطائرات المسيرة المفخخة التي تطلقها ميليشيات الحوثي الإرهابية تجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدينة و المدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة .

 

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