التجارة العالمية ترشح سيدتين لإدارة المنظمة

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التجارة
 
الخميس، 08-10-2020 05:36 م أحمد سالم
أعلن رئيس المجلس العام بمنظمة التجارة العالمية، ديفيد ووكر، اليوم الخميس، اختيار كلٍ من النيجيرية نجوزي اوكونجو ايويالا والكورية يو ميونج؛ لخوض الجولة الثالثة والنهائية لاختيار المدير العام الجديد لمنظمة التجارة العالمية خلفا لمديرها العام الحالي روبرتو ازفيدو.

وتقدم للمنصب 5 مرشحين في الجولة الأولى للتصفيات، وقامت لجنة مشكلة من المنظمة بتصفية المرشحين الذين سيتم اختيار أحدهم بعد مشاورات سرية تبدأ في 19 أكتوبر الجاري وحتى 27 من الشهر نفسه لاستطلاع آراء الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية.


وأشار ووكر إلى وصول امرأتين إلى الجولة الأخيرة من تصفيات الاختيار، وسيجعل تولي إحداهن في النهاية منصب مدير عام منظمة التجارة العالمية سابقة تاريخية؛ لأنه لم يُسنَد المنصب لامرأة منذ إنشاء المنظمة في عام 1995.


وأكد ووكر أن الهدف النهائي لعملية الاختيار هو تأمين قرار توافقي من قبل الأعضاء بشأن مدير المجلس العام، وهو أعلى هيئة صنع قرار بالمنظمة، باستثناء المؤتمر الوزاري الذي ينعقد كل عامين.


جدير بالذكر أنه خلال أسبوع المشاورات في الجولة الثالثة والأخيرة سيطلب من الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية وبشكل سري أن يعبروا لميسري عملية الاختيار عن تفضيل إحدى المرشحتين، وحيث ستقدم الترويكا المُشكَّلة تقييمها بشأن أي من المرشحتين يُرجَّح أن تحصل على إجماع من الأعضاء وتصبح المدير العام السابع لمنظمة التجارة العالمية. ثم تُقدَم التوصية إلى الأعضاء لاتخاذ القرار.
 

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