الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
توقيت مصر 21:01 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تركي الحمد غاضبًا: "هذه ليست صورة السعودي.. هذا قرف"

وزارة العدل الأمريكية تفتح تحقيقًا جنائيًا في كتاب «بولتون»

إخصاء مئات القرود في تايلاند بسبب فيروس كورونا

اتهام ثلاثة أشقاء باغتصاب طفلة عمرها 10 سنوات

تجديد عقد أوباميانج مع أرسنال الإنجليزي

أول تعليق من المعارض الروسي عقب عودته للتنفس الطبيعي

قرار جمهوري بشأن تشديد عقوبة التنمر

الموت يفجع كابتن نادي الأهلي السابق

بشري سارة من التضامن للمشاركين في " كرامة "

مكعبات الثلج تساعد علي تجديد البشرة ومنع التجاعيد بهذه الطريقة

البيت الأبيض يكشف عن هدية «كوشنر» لملك البحرين

Eh6I1ipX0AEoEvU
البيت الأبيض يكشف عن هدية «كوشنر» لملك البحرين
الثلاثاء، 15-09-2020 08:04 م فتحي مجدي
كشف مسؤول في البيت الأبيض عن الهدية التي قدمها كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لملك البحرين، الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، الثلاثاء، خلال زيارته إلى المنامة مطلع الشهر الجاري.

ونشر مساعد ترامب والممثل الخاص للمفاوضات الدولية، آفي بيركوفيتز، صورة عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، لجاريد كوشنر وملك البحرين بينما كان الأول يقدم هدية للشيخ حمد بن عيسى.

وقال بيركوفيتز: "اللحظة التي أعطى فيها جاريد كوشنر سمو الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك البحرين لفافة التوراة لكنيس في البحرين"، على حد قوله.

وكان كبير مستشاري البيت الأبيض زار البحرين في 1 سبتمبر الجاري بعد أن وصل إلى الإمارات على رأس وفد جاء على متن أول طائرة تجارية بين إسرائيل والإمارات.

وبدأت في البيت الأبيض، الثلاثاء، مراسم توقيع اتفاق السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في كلمة أمام الحضور إن "اتفاق التطبيع سيكون أساسًا لسلام شامل في المنطقة، والدول الموقعة على الاتفاق ستتبادل السفراء مع إسرائيل وستفتح سفارات".

وقبيل التوقيع التقى ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزيري الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، والبحريني عبدالطيف الزياني كلا على حده".

والثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي استقبال قادة من إسرائيل والإمارات والبحرين في البيت الأبيض لتوقيع اتفاق التطبيع المثير للجدل.

وفي تغريدة على موقع "تويتر"، مرفقة بفيديو مصور من البيت الأبيض قال ترامب: "يوم تاريخي للسلام في الشرق الأوسط. أرحب بقادة من إسرائيل والإمارات والبحرين في البيت الأبيض لتوقيع اتفاقيات تاريخية لم يكن أحد يعتقد أنها ممكنة".

وتابع: "المزيد من الدول ستحذو حذوهم!".

وكتب البيت الأبيض في تغريدة: "اليوم يوم تاريخي في البيت الأبيض! الرئيس دونالد ترامب يستقبل رئيس وزراء إسرائيل ووزيري خارجية البحرين والإمارات لتوقيع الاتفاقات الإبراهيمية".

إقرأ ايضا

1-1376254

بث مباشر توقيع اتفاق التطبيع بأمريكا

gggg

أول فيديو.. لحظة توقيع اتفاق التطبيع بالبيت الأبيض

2020_6_22_22_43_6_653

تحرك طال انتظاره في السعودية أخيرًا يحدث

أخبار متعلقة

1-1376254

بث مباشر توقيع اتفاق التطبيع بأمريكا

التطبيع بين الامارات والاحتلال الإسرائيلي

موعد توقيع اتفاق التطبيع بين الإمارات والاحتلال الإسرائيلي

5f4d43104236040f442578dc

دولة عربية جديدة تطبع مع إسرائيل خلال أشهر