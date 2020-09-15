البيت الأبيض يكشف عن هدية «كوشنر» لملك البحرين

الثلاثاء، 15-09-2020
08:04 م
فتحي مجدي
كشف مسؤول في البيت الأبيض
عن الهدية التي قدمها كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لملك البحرين، الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، الثلاثاء، خلال زيارته إلى المنامة مطلع الشهر الجاري.
ونشر مساعد ترامب والممثل الخاص للمفاوضات الدولية، آفي بيركوفيتز، صورة عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، لجاريد كوشنر
وملك البحرين بينما كان الأول يقدم هدية للشيخ حمد بن عيسى.
وقال بيركوفيتز: "اللحظة التي أعطى فيها جاريد كوشنر
سمو الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك البحرين لفافة التوراة لكنيس في البحرين"، على حد قوله.
وكان كبير مستشاري البيت الأبيض
زار البحرين في 1 سبتمبر الجاري بعد أن وصل إلى الإمارات على رأس وفد جاء على متن أول طائرة تجارية بين إسرائيل والإمارات.
وبدأت في البيت الأبيض
، الثلاثاء، مراسم توقيع اتفاق السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في كلمة أمام الحضور إن "اتفاق التطبيع سيكون أساسًا لسلام شامل في المنطقة، والدول الموقعة على الاتفاق ستتبادل السفراء مع إسرائيل وستفتح سفارات".
وقبيل التوقيع التقى ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزيري الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، والبحريني عبدالطيف الزياني كلا على حده".
والثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي استقبال قادة من إسرائيل والإمارات والبحرين في البيت الأبيض
لتوقيع اتفاق التطبيع المثير للجدل.
وفي تغريدة على موقع "تويتر"، مرفقة بفيديو مصور من البيت الأبيض
قال ترامب: "يوم تاريخي للسلام في الشرق الأوسط. أرحب بقادة من إسرائيل والإمارات والبحرين في البيت الأبيض
لتوقيع اتفاقيات تاريخية لم يكن أحد يعتقد أنها ممكنة".
وتابع: "المزيد من الدول ستحذو حذوهم!".
وكتب البيت الأبيض
في تغريدة: "اليوم يوم تاريخي في البيت الأبيض
! الرئيس دونالد ترامب يستقبل رئيس وزراء إسرائيل ووزيري خارجية البحرين والإمارات لتوقيع الاتفاقات الإبراهيمية".