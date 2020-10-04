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البيت الأبيض عن «ترامب»: «لم يتجاوز المرحلة الصعبة»

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ترامب وزوجته
 
الأحد، 04-10-2020 03:23 م محمد فضل- متابعات

أكد طبيب البيت الأبيض شون كونلي، الطبيب المشرف على ترامب، اليوم الأحد، أن الرئيس دونالد ترامب لم يتجاوز المرحلة الصعبة بعد، لكن الفريق الطبي يشعر بتفاؤل حذر.
وأضاف "لم يصب الرئيس بارتفاع في درجة الحرارة ولم يحتاج لاكسجين إضافي، وهو يبلي بلاء حسنا و"أحرز تقدما كبيرا منذ تشخيصه" بفيروس كورونا".
ولفت الطبيب إلى أن الرئيس أكمل الليلة جرعة ثانية من عقار ريمديسفير.
وأعلن ترامب، الجمعة، أنه وزوجته ميلانيا أصيبا بفيروس كورونا المستجد، بينما أكدت إدارته أنه يعاني من أعراض طفيفة ويواصل أداء عمله.
وقال في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد.
 

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