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البنتاجون ينشر قواته تحسبا للعنف في مظاهرات "ترامب "

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البنتاجون ينشر قواته تحسبا للعنف في مظاهرات "ترامب "

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 05-01-2021 09:50 ص متابعات- أمينة عبد العال
صرح مسئول في وزارة الدفاع الأمريكي أن عندة واشنطن ، مورييل باورز، طلب من البنتاجون المساعدة في تحريك وحدات من الحرس الوطني لمساعدة الشرطة و الأجهزة الأمنية الفيدرالية لمواجهة التظاهرات المرتقبة غدا الأربعاء .
وكان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب دعا أنصاره للتظاهر غدا الأربعاء في واشنطن تزامنا مع مصادقة الكونجرس علي نتائج الانتخابات الرئاسية والذي منح جو بايدن فوز نهائي في الانتخابات ، حسبما نشرت" سكاي نيوز " .
جدير بالذكر أن عدد من أعضاء الكونجرس أعلنوا عن مخاوفهم من التواجد في واشنطن في 6 يناير محذرين الأمريكيين خاصة من أصول أفريقية من التواجد في العاصمة بالقرب من مكان التظاهر لاحتمال وقوع أعمال عنف من قبل مجموعة " براود بويز " والتي كانت خلف عدد من عمليات الطعن في آخر مظاهرة مناصرة لترامب .
 

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