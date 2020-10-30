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البنتاجون يحذر من تهديدات جديدة تستهدف المسئولين عن اغتيال قاسم سليماني

قام سليماني
قام سليماني
 
الجمعة، 30-10-2020 11:06 ص متابعات- أمينة عبد العال
حذر مسئولون في وزارة الدفاع الأمريكية من أن عدد من مسئولين  البنتاجون مستهدفون بتهديدات أمنية مرتبطة بعملية تصفية القيادي في الحرس الثوري " قاسم سليماني" في يناير الماضي بواسطة سلاح الجوي الأمريكي .
وأضاف المسئولون أن التهديدات ما زالت مستمرة وموجودة داخل الولايات المتحدة ، حسبما  أشارت شبكة " إن بي سي " الأمريكية .
و أشار البنتاجون أن معلومات أمنية جمعها إلي جانب معلومات من وكالة الاستخبارات المركزية " سي أي أيه " ومكتب التحقيقات الفيدرالي " اف بي أي " تكشف عن وجود تهديدات انتقامية منذ 22 سبتمبر وتستهدف كبار المسئولين الأمريكيين الذين خططوا ونفذوا عملية التخلص من سليماني .
جدير بالذكر أن مساعد وزير الدفاع للشئون العامة ، جوناثان هوفمان ، أن البنتاجون يأخذ بجدية أمن العاملين لديه وبالتالي فإنه لن تتم مناقشة المعلومات الاستخباراتية المتعلقة التهديدات المحتملة ضد قادة رفيعين في وزارة الدفاع .
 

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