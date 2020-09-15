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البعوض يجتاح مجمعًا سكنيًا بالصين

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البعوض يجتاح مجمعًا سكنيًا بالصين
الثلاثاء، 15-09-2020 07:02 م فتحي مجدي
وجد سكان مجمع سكني صيني، كانوا يتطلعون للعيش في "غابة عمودية" خضراء، أنفسهم في جحيم حقيقي، حيث يجتاح البعوض جنتهم البيئية.

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أن المشروع الأخضر التجريبي في "كيي سيتي فورست جاردن" في "تشنجدو" اجتذب مشترين لجميع الشقق البالغ عددها 826 شقة، لكنه اجتذب أيضًا الحشرات المزعجة.

وبيعت كلّ شقق هذا المشروع السكني بحلول أبريل، بحسب الوكيل العقاري للمشروع، لكن المجمّع أقرب بأبراجه إلى مشهد من مشاهد أفلام نهاية العالم مما هو إلى روضة معاصرة، والسبب هو البعوض الذي يحبّ هو أيضًا النباتات.

ولم تنتقل سوى بضع عائلات إلى المشروع  إذ إن البعوض يملأ المكان، وفق الإعلام المحلي.

وشُيّد هذا المشروع في المدينة الواقعة في جنوب غرب الصين عام 2018، على أن توفر كل شرفة خاصة فيه فسحة لنمو النبات، بحسب المصدر عينه، وفي غياب السكان، غطى النبات الأبراج الثمانية وغزاها البعوض.

واكتسحت النباتات بعض الشرفات المهملة وتدلت الأغصان منها على امتداد الأبراج، بحسب ما أظهرت مشاهد التُقطت هذا الشهر.

لكن 10 أُسر تقريبًا انتقلت إلى المجمع غير آبهة بالبعوض، فشذّبت الحدائق وفرشت الشقق، بحسب صحيفة "جلوبال تايمز".






مأساة.. كلب يقتل رضيعًا عمره 12يومًا 

اعتدى كلب على طفل يبلغ من العمر 12 يومًا حتى الموت في دونكاستر، جنوب يوركشاير بإنجلترا.

وألقي القبض على والد الطفل البلغ من العمر 35 عامًا والزوجة البالغة من العمر 27 عامًا للاشتباه في ارتكابهما الإهمال الجسيم الذي أدى إلى القتل غير العمد.

وقال متحدث باسم الشرطة: "عند الوصول إلى مكان الإقامة، اكتشفت خدمات الطوارئ طفلاً يبلغ من العمر 12 يومًا تعرض للعض من قبل كلب وأصيب بجروح خطيرة. نُقل الطفل إلى المستشفى لكنه توفي للأسف بعد وقت قصير".

وأضاف: "تم القبض على رجل يبلغ من العمر 35 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 27 عامًا للاشتباه في ارتكابهما إهمال جسيم والقتل الخطأ".

وكلاهما تم الإفراج عنه بكفالة في انتظار مزيد من التحقيقات.

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