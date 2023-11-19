الأحد 19 نوفمبر 2023
توقيت مصر 14:03 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

محاولة اغتيال خالد مشعل في القاهرة.. مستشاره يفجر مفاجأة مع عمرو أديب

بعد وصف متابعات لها بـ"الخادمات".. مها أحمد: أنا شغالة عند تيك توك

بعد اتهامها بالتخابر مع إسرائيل.. داليا زيادة تهرب خارج مصر

وزير الصحة: لا نملك قرار عبور فلسطينيين للعلاج في مصر

تركيا تهدد إسرائيل: إذا فشلت الدبلوماسية لوقف الحرب فسنلجأ لخيار آخر

الاحتلال يعثر على مفاجأة تكشف سر بقاء مقاتلي القسام فترة طويل بدون طعام

الحكومة تعلن موعد انتهاء أزمة الدولار

السر الحقيقي لانفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي

حارس الأهلي السابق: عشقي وانتمائي الحقيقي للزمالك

أول ظهور لـ"سوكا" زوجة عمرو أديب الأولى

البرمجة التفاعلية في السياسة العالمية

IMG-20231119-WA0008
طلال ابو غزالة
الأحد، 19-11-2023 12:06 م طلال أبوغزاله


كان للولايات المتحدة ماض مضطرب مع اليونسكو، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، بعد أن انسحبت منها مرتين بسبب اختلافهما حول موقف الدولة الأيديولوجي في عام 1984 أثناء الحرب الباردة ضد روسيا، ومؤخرًا انحيازها المعيب للمعتدي الصهيوني ضد فلسطين في عام 2019 تحت رئاسة ترامب.
ومن المثير للاهتمام أنه مع احتدام التوتر بين الولايات المتحدة والصين وتزايد حدة المعركة بينهما للسيطرة على العالم، عادت الولايات المتحدة إلى عضوية اليونسكو اعتبارًا من يوليو 2023، مع موافقتها على دفع مستحقاتها السابقة للمنظمة بقيمة 600 مليون دولار أمريكي، ورسوم إعادة القبول البالغة 150 مليون دولار أمريكي. ومع أن هذا أمر جيد لتحقيق تعددية الأطراف، إلا أنه يجب فهمه في المخطط الأوسع للأشياء ومعركة امريكا التكنولوجية المستمرة مع الصين. 
خلال تركها عضوية اليونسكو، وجدت الولايات المتحدة نفسها معزولة بشكل متزايد عن عملية التخطيط  لتقنية بالغة الأهمية في جميع أنحاء العالم، ألا وهي (البرمجة التفاعلية) . لقد شهدت كيف تمارس الصين، التي تعد أكبر تهديد لها، نفوذها على اليونسكو باعتبارها أكبر مساهم فيها، لتشكيل جدول الأعمال بشأن الذكاء الاصطناعي بينما كانت الولايات المتحدة تراقب بلا حول ولا قوة ومهمشة.
في مارس من هذا العام، صرح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، أنه يعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن تعود إلى اليونسكو لأن ما يحدث هناك مهم للغاية.
كما صرح للكونجرس الأمريكي: «إنهم يعملون على قواعد ومعايير البرمجة التفاعلية. نريد أن نكون هناك. الصين الآن هي أكبر مساهم منفرد لليونسكو. هذا يحمل الكثير من الوزن. نحن لسنا حتى على طاولة النقاش».
اليونسكو مهمة لوضع المعايير في التعليم والعلوم والتكنولوجيا، وهي مجالات رئيسية للعصر الرقمي. ومن الواضح أن الولايات المتحدة تشعر بالإهمال وتريد أن تكون أكثر نشاطًا في تعزيز رؤيتها للحرية والديمقراطية في العالم، وأن غيابها عن اليونسكو يضر بقدرتها على القيام بذلك، وكذلك يضر بتأثيرها في عالم البرمجة التفاعلية.
ومن المثير للاهتمام ملاحظة أن الصين قالت إنها لن تعارض عودة الولايات المتحدة، وإنها مستعدة للعمل مع جميع الدول، وأن اليونسكو تحتاج إلى أن يكاتف جميع أعضائها للوفاء بمهامها.
وهذا يدعم وجهة نظري الراسخة حول الأهمية العالمية للبرمجة التفاعلية، فقد أصبحت مهمة للغاية ومؤثرة في السياسة العالمية والسلام والتقدم العالمي الذي سيشكل مستقبلنا المشترك. لا تستطيع الولايات المتحدة أن تقف مكتوفة الأيدي لتراقب الصين وهي تقود الطريق في ما قد يكون أهم تكنولوجيا في العصر الحديث.
بحكم علاقتي القديمة والمستمرة مع اليونيسكو بصفاتي المتعددة، أبارك لليونيسكو هذا الحدث.

إقرأ ايضا

1081110897_0_0_1893_1066_1920x0_80_0_0_3eb5756dbd1cc75a5409b37dbc0b32c0

تركيا تهدد إسرائيل: إذا فشلت الدبلوماسية لوقف الحرب فسنلجأ لخيار آخر

hamas-1

الاحتلال يعثر على مفاجأة تكشف سر بقاء مقاتلي القسام فترة طويل بدون طعام

IMG-20231116-WA0012

حكم قضائي فرنسي باعتقال رئيس دولة عربية