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البحرين تنعي " بن سلمان " وتعلن الحداد الرسمي 3 أيام

البحرين
البحرين
 
الأربعاء، 11-11-2020 10:44 ص متابعات- أمينة عبد العال

نعي الديوان الملكي البحريني رئيس الوزراء  الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة  الذي وافته المنية في الساعات الأولي من صباح اليوم في مستشفي مايو كلينك في الولايات المتحدة .
و أشار الديوان الملكي إلي أن مراسم الدفن ستتم بعد وصول جثمانه رحمه الله إلي أرض الوطن و سوف تقتصر مراسم الدفن علي عدد محدود من الأقارب .
و أصدر الملك حمد بن عيسي آل خليفة عاهل البلاد بإعلان الحداد الرسمي أسبوعا مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة 3 أيام ابتداء من غدا الخميس .
 

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