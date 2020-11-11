البحرين تنعي " بن سلمان " وتعلن الحداد الرسمي 3 أيام

البحرين



نعي الديوان الملكي البحريني رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الذي وافته المنية في الساعات الأولي من صباح اليوم في مستشفي مايو كلينك في الولايات المتحدة .

و أشار الديوان الملكي إلي أن مراسم الدفن ستتم بعد وصول جثمانه رحمه الله إلي أرض الوطن و سوف تقتصر مراسم الدفن علي عدد محدود من الأقارب .

و أصدر الملك حمد بن عيسي آل خليفة عاهل البلاد بإعلان الحداد الرسمي أسبوعا مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة 3 أيام ابتداء من غدا الخميس .