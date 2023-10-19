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الاعتراف بإسرائيل.. شرط ألمانيا للحصول على جنسيتها

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جواز سفر
الخميس، 19-10-2023 11:36 ص


دعمًا للاحتلال الإسرائيلي في ظل الأحداث الآخيرة، اقترح رئيس الكتلة المعارضة في البرلمان الألماني، منح الجنسية الألمانية فقط إلى الأشخاص الذين يعترفون بحق إسرائيل في الوجود.
وتشير صحيفة Bild الألمانية، إلى أن تورستون فراي، رئيس كتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي المعارضة في البرلمان الألماني، يقترح ربط منح الجنسية الألمانية بالاعتراف بحق إسرائيل في الوجود.
وقال فراي، " في ضوء الأحداث الأخيرة، حان الوقت للمرشحين للحصول على الجنسية الألمانية أن يعلنوا صراحة التزامهم بحق دولة إسرائيل في الوجود". وأن "هذا الالتزام يجب أن ين  عليه قانون الجنسية". مشيرا إلى أن جواز السفر الألماني "لا ينبغي أن يكون البداية، بل اكتمالا تاما في عملية الاندماج".
ويوضح فراي مقترحه هذا، بأنه سيساعد على مكافحة معاداة السامية في ألمانيا.
يذكر أن المستشار الألماني أولاف شولتس، اعتبر ضمان أمن إسرائيل مهمة رئيسية لألمانيا، وأن حكومة ألمانيا تتصرف وفق هذا المبدأ.

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