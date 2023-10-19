الاحتلال يعلن تصفية 10 من قوة النخبة في المقاومة الفلسطينية

الخميس، 19-10-2023
01:05 م
قال جيش الاحتلال الإسرائيل
ي، إنه قتل 10 من قوة نخبة فصائل المقاومة الفلسطينية "حماس
" وأحد قادة المقاومة الشعبية في رفح.
وعزز الاحتلال في الساعات الماضية قصفه للعديد من المواقع في قطاع غزة، لتحقيق أهدافه المتمثلة في "القضاءعلى حماس
".
وكانت الفصائل الفلسطينية شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.
ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصفا عنيفا وإجراميا على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الآلاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.
تحذير مصرى
وحذرت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، من مطالبة الجيش الإسرائيل
ي سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع، بمغادرة منازلهم خلال 24 ساعة والتوجه جنوبًا.
وأكدت مصر أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسوف يعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، فضلًا عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابها.
وطالبت مصر، الحكومة الإسرائيل
ية بالامتناع عن القيام بمثل تلك الخطوات التصعيدية لما سيكون لها من تبعات خطيرةعلى الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.