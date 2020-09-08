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الاحتلال يعتقل 50 فلسطينيا من الخليل

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 08-09-2020 12:42 م متابعات- الدويني فولي
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي جملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية واعتقلت 50 فلسطينيا غالبيتهم من محافظة الخليل.

و أعلن نادي الأسير الفلسطيني في بيان له اليوم نشرته " وفا " أن حملة الاعتقالات هذه تعتبر الأكبر منذ بداية العام الجاري ، لافتا إلي أن قوات الاحتلال اعتقلت 45 من محافظة الخليل بينهم أسيرة سابقة وفتاة وغالبيتهم أسري محررون كما داهمت بلدات ونصبت حواجز علي مداخلها.

و أضاف البيان أنه تم اعتقال 4 فلسطينيين من بيت لحم وآخر من طولكرم، مؤكدا أن هذا التصعيد يشكل جريمة في ظل استمرار انتشار وباء كورونا و ازدياد حالات المصابين بين صفوف الأسري بالفيروس.

جدير بالذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 3000 فلسطيني من الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أغسطس الماضي .

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