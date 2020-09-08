الاحتلال يعتقل 50 فلسطينيا من الخليل

الثلاثاء، 08-09-2020
12:42 م
متابعات- الدويني فولي
شنت قوات الاحتلال
الإسرائيلي جملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية
واعتقلت 50 فلسطينيا غالبيتهم من
محافظة الخليل
.
و أعلن نادي الأسير
الفلسطيني في بيان له اليوم نشرته " وفا " أن حملة الاعتقالات هذه تعتبر
الأكبر منذ بداية العام الجاري ، لافتا إلي أن قوات الاحتلال
اعتقلت 45 من محافظة
الخليل
بينهم أسيرة سابقة وفتاة وغالبيتهم أسري محررون كما داهمت بلدات ونصبت
حواجز علي مداخلها.
و أضاف البيان أنه تم
اعتقال 4 فلسطينيين من بيت لحم وآخر من طولكرم، مؤكدا أن هذا التصعيد يشكل جريمة
في ظل استمرار انتشار وباء كورونا و ازدياد حالات المصابين بين صفوف الأسري
بالفيروس.
جدير بالذكر أن قوات
الاحتلال
الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 3000 فلسطيني من الضفة الغربية
منذ بداية
العام الجاري حتى نهاية أغسطس الماضي .