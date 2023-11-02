الاحتلال يعترف بمقتل قائد كتيبة على يد المقاومة أثناء التوغل في غزة





أعلنت قناة كان العبرية فى خبر عاجل لها قبل قليل تأكيد جيش الإحتلال الإسرائيلي مقتل المقدم سلمان حبكة، قائد الكتيبة 53 في اللواء 188 وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة خلال المعارك البرية بغزة.

مقاتلي حماس

وعلى الجانب الآخر كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عن عدد مقاتلي حماس الذين شاركوا في الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

عدد مقاتلى حماس

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن بيانات من جيش الاحتلال الإسرائيلي أن حوالي ثلاثة آلاف من مقاتلي حماس شاركوا في الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وذكرت الصحيفة أنه بحسب تقييم جديد لجيش الإحتلال الإسرائيلي، فإن هجوم حماس في 7 أكتوبر شارك فيه حوالي 3000 مقاتل قاموا بمهاجمة جنوب إسرائيل”.

ويشار إلى أن الإحصاء يشمل المسلحين فقط ولم يأخذ في الاعتبار المدنيين في قطاع غزة، الذين استغلوا فيما بعد الفجوات الكبيرة في السياج الحدودي للدخول إلى إسرائيل.