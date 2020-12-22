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"الإنتربول" يحذر من عمليات سطو مسلح عالمية لهذا السبب

الإنتربول
الإنتربول
 
الثلاثاء، 22-12-2020 09:44 ص متابعات- أمينة عبد العال
حذرت الشرطة الدولية " الإنتربول " من تزايد عمليات الهجوم والسطو المسلح أثناء نقل و تخزين لقاحات كورونا من أجل الحصول علي العلاج المنتظر أو سرقتها للاتجار فيها وبيعها بسعر أعلي من سعرها .
وأضاف الإنتربول في بيان الذي تداولته الصحافة أنه يتوقع أن يزداد معدل الجريمة خلال الفترة المقبلة مع الاستعدادات الدولية لتوزيع اللقاح خاصة و أن الجميع لن يحصل عليه في وقت واحد .
جدير بالذكر أن الوكالة الدولية للأدوية قد سمحت أمس الاثنين باستخدام لقاح " فايز-بايونتيك " الأمريكي الألماني بعد موافقة 16 دولة عليه ، وسيبدأ توزيعه في دول الإتحاد الأوربي .   
 

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