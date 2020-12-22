"الإنتربول" يحذر من عمليات سطو مسلح عالمية لهذا السبب

الثلاثاء، 22-12-2020
09:44 ص
متابعات- أمينة عبد العال
حذرت الشرطة الدولية
" الإنتربول " من تزايد عمليات الهجوم والسطو المسلح أثناء نقل و تخزين
لقاحات كورونا
من أجل الحصول علي العلاج المنتظر أو سرقتها للاتجار فيها وبيعها
بسعر أعلي من سعرها .
وأضاف الإنتربول في
بيان الذي تداولته الصحافة أنه يتوقع أن يزداد معدل الجريمة خلال الفترة المقبلة
مع الاستعدادات الدولية لتوزيع اللقاح خاصة و أن الجميع لن يحصل عليه في وقت واحد
.
جدير بالذكر أن
الوكالة الدولية للأدوية قد سمحت أمس الاثنين باستخدام لقاح " فايز-بايونتيك
" الأمريكي الألماني بعد موافقة 16 دولة عليه ، وسيبدأ توزيعه في دول الإتحاد
الأوربي .