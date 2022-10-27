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الإمارات.. موظف يبتز زميلته بعلاقة جنسية (محادثات وصور)

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ارشيفية
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الخميس، 27-10-2022 12:20 م

عاقبت محكمة في رأس الخيمة في دولة الإمارات موظفًا (عربي الجنسية) بعد إمعانه بالتحرش بزميلته الموظفة (خليجية الجنسية) وتهديده بـ"فضحها".

وبحسب صحيفة "الإمارات اليوم" فإن موظفة تقدمت ببلاغ إلى مركز الشرطة يفيد بتعرض زميلها في العمل لها برسائل عبر أحد التطبيقات، تضمنت عبارات تهديد ضدها، وإفشاء أمور خادشة بالشرف والاعتبار، في حال لم توافق على إقامة علاقة معه والزواج منه، كما تحرش بها جنسيًّا بأن أمعن في مضايقتها بمتابعتها بالاتصال، وإرسال رسائل لها بقصد حملها على الاستجابة لرغباته، إضافة إلى تسببه عمدًا في إزعاجها باستعمال أجهزة الاتصالات.
وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بالحبس سنة، وأمرت بإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، ومصادرة جهازي الهاتف والحاسب الآلي المضبوطين، ومحو المحادثات محل الاتهام، إلا أن المتهم لم يرتض الحكم، فطعن عليه بالاستئناف.
 فيما طالبت محاميته بالاستعلام عن عدد ومدة المكالمات المتبادلة بين رقمي موكلها والمجني عليها، لافتة إلى تناقض أقوال المجني عليها، وتراخيها في الإبلاغ، وعدم توافر الأدلة بحق موكلها، وطالبت ببراءته مما أسند إليه.
وعليه، قضت محكمة الاستئناف بحبس المتهم 3 أشهر، والإبعاد بعد انقضاء العقوبة.
 

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