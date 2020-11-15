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الإمارات تمنح هذه الفئات من المقيمين الإقامة الذهبية

الشيخ محمد بن راشد
الشيخ محمد بن راشد
 
الأحد، 15-11-2020 01:43 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي منح الإقامة الذهبية ومدتها 10 سنوات لفئات من المقيمين في الإمارات .
وأشار في تغريدة علي صفحته الرسمية علي " تويتر" :" اعتمدنا اليوم منح الإقامة الذهبية للمقيمين..لمدة ١٠ سنوات للفئات التالية : جميع الحاصلين على شهادات الدكتوراة ،كافة الأطباء، المهندسين في مجالات هندسة الكمبيوتر والالكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية،متفوقي الجامعات المعتمدة بالدولة بمعدل 3.8 وأكثر "  .
و أَضاف كما سيتم منح الإقامة الذهبية للحاصلين علي شهادات تخصصية في الذكاء الاصطناعي أو البيانات الضخمة أو علم الأوبئة و الفيروسات بالإضافة لأوائل الثانوية العامة في الدولة مع أسرهم ، لافتا إلي أن هذه دفعة واحدة تتبعها دفعات أخري " .

 

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