الإمارات تمنح هذه الفئات من المقيمين الإقامة الذهبية

الأحد، 15-11-2020
01:43 م
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي منح الإقامة
الذهبية ومدتها 10 سنوات لفئات من المقيمين
في الإمارات .
وأشار في تغريدة علي
صفحته الرسمية علي " تويتر" :" اعتمدنا اليوم منح الإقامة الذهبية للمقيمين..لمدة
١٠ سنوات للفئات التالية : جميع الحاصلين على شهادات الدكتوراة ،كافة الأطباء، المهندسين
في مجالات هندسة الكمبيوتر والالكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية،متفوقي
الجامعات المعتمدة بالدولة بمعدل 3.8 وأكثر " .
و أَضاف كما سيتم منح
الإقامة الذهبية للحاصلين علي شهادات تخصصية في الذكاء الاصطناعي أو البيانات
الضخمة أو علم الأوبئة و الفيروسات بالإضافة لأوائل الثانوية العامة في الدولة مع
أسرهم ، لافتا إلي أن هذه دفعة واحدة تتبعها دفعات أخري " .