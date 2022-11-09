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الإمارات تلقي القبض على ضابط مصري سابق يحمل الجنسية الأمريكية

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الإمارات تلقي القبض على ضابط مصري سابق يحمل الجنسية الأمريكية

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شريف عثمان
Native
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الأربعاء، 09-11-2022 11:17 ص
ألقت السلطات الإماراتية، في مدينة دبي، القبض على ضابط مصري سابق قادم من الولايات المتحدة ويحمل جواز السفر الأمريكي يدعي شريف عثمان، والذي شارك في التحريض والدعوة للتظاهر يوم 11 نوفمبر المقبل.

السلطات الإماراتية ألقت القبض على عثمان فور وصوله للأراضي الإماراتية من أجل زيارة عائلية، وتم احتجازه في أحد مقرات الاحتجاز، حيث أشار العديد من المقربين منه خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي لإمكانية صدور قرار بترحيله وتسليمه إلى مصر، كونه داعمًا للدعوات الإرهابية والتحريض ضد الدولة المصرية.

ونشر عدد من الهاربين في الخارج، خلال الساعات الماضية، أنباء القبض على شريف عثمان في دولة الإمارات معبرين عن تخوفهم من إمكانية ترحيله لمصر بسبب دعواته الأخيرة للتظاهر والهجوم على الدولة في مصر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

 

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