الإمارات تعلن عن خطوات جديدة لمواجهة " كورونا "

ارشيفية

تابعت اللجنة الوطنية لإدارة و حوكمة مرحلة التعافي من أزمة كوفيد_19 في دولة الإمارات تطور الأعمال المتعلقة بمهام اللجنة .

و صرح وزير الصناعة و التكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان الجابر أن دولة الإمارات نجحت بفضل توجيهات القيادة و تعاون المؤسسات الوطنية في احتواء تداعيات الجائحة .

و أشار إلي أن في المرحلة القادمة سيتم وضع البرامج والمبادرات و الإستراتيجيات لتحقيق هه المؤشرات و مستهدفاتها بطريقة قابلة للقياس لافتا إلي أن المرحلة المقبلة ستشمل وضع برامج " التعافي و الاستجابة و عودة الأنشطة " .

و أعلن الوزير أن اللجنة تتقدم في عملها وفقا للإطار الزمني الذي تم وضعه لافتا إلي أهمية تفاعل الجميع و تعاونهم .