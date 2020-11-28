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الإمارات تعلن عن خطوات جديدة لمواجهة " كورونا "

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 28-11-2020 02:35 م متابعات- أمينة عبد العال
تابعت اللجنة الوطنية لإدارة و حوكمة مرحلة التعافي من أزمة كوفيد_19 في دولة الإمارات تطور الأعمال المتعلقة بمهام اللجنة .
و صرح وزير الصناعة و التكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان الجابر أن دولة الإمارات نجحت بفضل توجيهات القيادة و تعاون المؤسسات الوطنية في احتواء تداعيات الجائحة .
و أشار إلي أن في المرحلة القادمة سيتم وضع البرامج والمبادرات و الإستراتيجيات لتحقيق هه المؤشرات و مستهدفاتها بطريقة قابلة للقياس لافتا إلي أن المرحلة المقبلة ستشمل وضع برامج " التعافي و الاستجابة و عودة الأنشطة " .
و أعلن الوزير أن اللجنة تتقدم في عملها وفقا للإطار الزمني الذي تم وضعه لافتا إلي أهمية تفاعل الجميع و تعاونهم .  
 

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