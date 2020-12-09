الأربعاء، 09-12-2020
09:26 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت الإمارات عن تسجيل لقاح جديد
للفيروس غير النشط ضد " كوفيد_19
"خاص بمعهد بيجين للمنتجات البيولوجية.
و يأتي قرار تسجيل اللقاح استجابة طلب شركة "سينوفارم سي إن بي جي" الصينية ليعبر
عن ثقة السلطات الصحية الإماراتية في سلامة وفعالية اللقاح ، حسبما أكدت وكالة
أنباء الإمارات " وام " .
وراجعت النتائج الأولية لتجارب المرحلة الثالثة التي أجرتها الشركة ، وزارة
الصحة بالتعاون والتنسيق مع دائرة الصحة في أبو ظبي
والتي أظهرت فعالية اللقاح
بنسبة 86% ضد الإصابة بفيروس " كورونا
" ، كما سجل الإقلاب المصلي معدل
99% من الأجسام المضادة المعادلة و 100% كمعدل وقاية من الحالات المتوسطة أو
الشديدة من المرض ، كما أظهرت البيانات عدم وجود مخاوف متعلقة بسلامة اللقاح علي
جميع متلقيه .
جدير بالذكر أن الوزارة قررت في سبتمبر الماضي توفير اللقاح تحت ترخيص
الاستخدام الطارئ بهدف حماية العاملين في الخطوط الأمامية كونهم الأكثر عرضة لخطر
العدوى بالفيروس .