الأحد 20 سبتمبر 2020
توقيت مصر 15:48 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شطب عماد الدين أديب من نقابة الصحفيين

ضبط كويتية في وضع مخل على طريق عام

وفاة نائب رئيس وزراء أوزبكستان بكورونا

وزير الري: جاهزون للتعامل مع موسم السيول القادم

القبض على فنانة شهيرة في الإمارات

غضب عارم في السعودية بسبب فيديو مخل لامرأة مع طفل

بمشاركة 60 طائرة.. أكبر عرض جوي في السعودية

القبض على الشابين المتنمرين على عجوز سوهاج

الاتحاد الآسيوي يهدد الهلال السعودى

مظاهرات بالبكيني ضد نتنياهو ( صور)

الإمارات ترسل 48 طنًا مساعدات طبية لإثيوبيا

1-1338266
مساعدات
الأحد، 20-09-2020 03:20 م محمد فضل- متابعات

أرسلت الإمارات 48 طنا من الإمدادات الطبية لإثيوبيا، بهدف تعزيز جهودها للحد من تفشي فيروس كورونا، ومساعدة القطاع الطبي في تلك البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن سفارة اﻹمارات بأديس أبابا أنه "في إطار التعاون المستمر بين الإمارات وإثيوبيا في مختلف القطاعات، خاصة في قطاع الصحة، يبحث البلدان أفضل الوسائل وتبادل الخبرات في التعامل مع آثار فيروس كورونا".
كما تعد إثيوبيا شريكا أساسيا في جهود الإمارات لتقديم المساعدات الطبية إلى الدول الإفريقية، بالتنسيق مع المنظمات الدولية.
 

إقرأ ايضا

images

ضبط كويتية في وضع مخل على طريق عام

5f67354a42360436cc68a925

وفاة نائب رئيس وزراء أوزبكستان بكورونا

images

السعودية: 483 إصابة جديدة بكورونا

أخبار متعلقة

التطبيع بين الامارات والاحتلال الإسرائيلي

موعد توقيع اتفاق التطبيع بين الإمارات والاحتلال الإسرائيلي

159924378526769500

بيان من الرئاسة الفلسطينية بشأن «الإساءة للإمارات»

5f55fad54c59b73855551c50

إيران تهدد باستهداف الإمارات حال وقوع اعتداء إسرائيلي عليها

download (3)

مستشار" بن زايد" يكشف عن كارثة بشأن زيارة إسرائيل

_114162510_ruters

إثيوبيا تعلن عن حجم التبرعات لاستكمال سد النهضة

الحوثي

مليشيا الحوثي تستعين بمرتزقة أثيوبيين للقتال في الجبهات