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الإمارات تدرج دولة عربية فقط على «القائمة الخضراء»

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الإمارات
 
الإثنين، 08-02-2021 12:22 م المصريون

كشفت دائرة الثقافة والسياحة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، عن “القائمة الخضراء” المحدّثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي.
ووفقاً لصحيفة “الإمارات اليوم”، سيُعفى المسافرون القادمون من الدول المدرجة في هذه القائمة من فترة العزل الإجبارية عند زيارتهم إلى أبوظبي، وسيطلب منهم فقط إجراء اختبار “بي سي آر” عند الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي.
وشملت القائمة المحدّثة كلاً من:

– أستراليا.

– الصين.

– المملكة العربية السعودية.

– آيسلندا.

– جرين لاند.

– سلطنة بروناي.

– سنغافورة.

– منغوليا.

– موريشيوس.

– نيوزيلندا.

– هونج كونج (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة).
 

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