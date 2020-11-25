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الإمارات تحظر دخول مواطني 18 دولة أراضيها

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معظمهم دول عربية..

الإمارات تحظر دخول مواطني 18 دولة أراضيها

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الشيخ محمد بن زايد
 
الأربعاء، 25-11-2020 12:46 م المصريون

أعلنت دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، تعليق إصدار تأشيرات لمواطني 13 دولة، معظمها دول ذات أغلبية مسلمة، منها إيران وسوريا والصومال وفقا لوثيقة أصدرها مجمع أعمال حكومي.
ووفقا لوكالة "رويترز"، أشارت الوثيقة، التي وزعت على شركات عاملة بالمجمع، إلى منشور من إدارة الهجرة الإماراتية بدأ العمل به يوم 18 نوفمبر الجاري.
وقالت الوثيقة إن طلبات الحصول على تأشيرات عمل أو زيارة معلقة للموجودين خارج البلاد من مواطني 13 دولة منها أفغانستان وليبيا واليمن حتى إشعار آخر.
وأضافت أن حظر التأشيرات يسري كذلك على مواطني الجزائر وكينيا والعراق ولبنان وباكستان وتونس وتركيا.
ولم يتضح ما إذا كان هناك أي استثناءات للحظر.
وقال مصدر مطلع على الأمر لوكالة "رويترز"، إن الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار تأشيرات دخول لمواطني أفغانستان وباكستان وعدة دول أخرى لاعتبارات أمنية.
ولم يوضح المصدر ما هي هذه الاعتبارات الأمنية لكنه قال إن الحظر لفترة محدودة.
والأسبوع الماضي، قالت وزارة الخارجية الباكستانية إن الإمارات أوقفت منح تأشيرات جديدة لمواطنيها ومواطني عدة دول أخرى.
وأضافت أنها تطلب معلومات من الإمارات عن أسباب تعليق التأشيرات وأنها تعتقد أن الأمر متعلق بتفشي جائحة كورونا.
وقالت الوزارة والمصدر إن حاملي التأشيرات السارية لن يتضرروا من القيود الجديدة ويمكنهم دخول الإمارات.
 

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