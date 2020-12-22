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الإمارات تحذر من محاولات لتقويض أي اتفاق لحل الأزمة الخليجية

قرقاش
قرقاش
 
الثلاثاء، 22-12-2020 10:11 ص متابعات- أمينة عبد العال
 أكد وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية ، أنور قرقاش، أن المنصات الإعلامية القطرية مصممة علي تقويض أي اتفاق بشأن أزمة قطر .
وقال في تدوينة علي صفحته الرسمية علي " تويتر " :"  الأجواء السياسية والاجتماعية في الخليج العربي تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان التزام الدوحة بأي أتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة، أما المنصات الإعلامية القطرية فتبدو مصممة على تقويض أي أتفاق.. ظاهرة غريبة وصعبة التفسير"، حسبما نشرت " صدي البلد " .
في سياق متصل أكد مجلس النواب البحريني أن المصالحة الخليجية مع قطر لا يمكن أن تتحقق قبل حل بعض المسائل عن طريق التفاوض ، لافتا إلي أنه يتابع باهتمام بالغ وقلق كبير استمرار النظام القطري من خلال دوريات خفر السواحل القطرية في انتهاك حقوق الصيادين و البحارة البحرينيين وملاحقتهم واعتقالهم وقطع أرزاقهم ومصادرة ممتلكاتهم أثناء قيامهم بممارسة مهنة الصيد في مناطق مختلفة في المياه الإقليمية للملكة .

 

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