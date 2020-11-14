الإمارات تحتل مركز متقدم في قائمة العلامات التجارية

السبت، 14-11-2020
02:34 م
متابعات- أمينة عبد العال
احتلت الإمارات مركز متقدم بين دول الشرق الأوسط و شمال إفريقيا في تقرير أقوي
العلامات التجارية الوطنية 2020 كما نفت الأكثر نموا بين العشرين الكبار .
واحتلت الإمارات المركز 18 عالميا بقيمة بلغت 672 مليار دولار أي ما يعادل
2.45 تريليون درهم حسب تقرير مؤسسة " براند فايننس " السنوي الذي يرصد
العلامات التجارية الوطنية الأكثر قيمة و الأقوى تأثيرا .
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة
الأمريكية احتلت المركز الأول بقيمة بلغت
23.7 تريليون دولار ، واحتلت الصين
المركز
الثاني بقيمة 18.8 تريليون دولار.