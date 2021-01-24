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الإقامة والجنسية..«بن راشد» يعلن عن قرارات جديدة في الإمارات

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الشيخ محمد بن راشد
 
الأحد، 24-01-2021 03:47 م المصريون

اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الأحد، الإطار العام للاستراتيجية الإعلامية لدولة الإمارات في المرحلة القادمة؛ وذلك خلال ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في 2021 بأبوظبي.
وقال حاكم دبي، في سلسلة من التغريدات، على حسابه الرسمي في "تويتر"، إن "العام 2020 كان عامًا مفصليًا في الاهتمام العالمي بدولة الإمارات مما يتطلب تفكيرًا مختلفًا وتعاملًا جديدًا لمواكبة هذا الاهتمام".
وأضاف الشيخ محمد بن راشد: "دولة الإمارات تحتل المرتبة 18 عالميًا في مؤشرات قوتها الناعمة.. و11 عالميا في التأثير.. وتصنف ضمن الدول الأنشط على الساحة الدولية.. هدفنا تواصل أكثر مع الشعوب ونقل قصتنا للعالم بقوالب جديدة.. وتطوير منهجية حكومية جديدة مع الإعلام الجديد الذي أصبح هو الإعلام المؤثر".
ووفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية، اعتمد رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، ضمن اجتماع اليوم، استراتيجية الدين العام للحكومة الاتحادية، مشيرا إلى أن الهدف هو بناء سوق سندات بالعملة المحلية وتنشيط القطاع المالي والمصرفي بالدولة، كما اعتمد أيضا تغييرات في إجراءات الإقامة والجنسية بالدولة عبر تمكين الطلبة الوافدين من استقدام أسرهم متى توفرت لهم الإمكانية المادية.
وقال الشيخ محمد بن راشد: إن "دولة الإمارات أصبحت وجهة تعليمية إقليمية عبر أكثر من 77 جامعة وعشرات الآلاف من الطلاب سنويا."
واعتمد حاكم دبي، اليوم الأحد، تشكيل مجلس الإمارات للسياحة، مشيرا إلى أن الهدف هو التنسيق والتسويق ودعم مشاريع السياحة الوطنية.
وذكر أن "حملة أجمل شتاء في العالم أبرزت جمال العمل كفريق سياحي وطني واحد.. وهدفنا دعم شبابنا ليستفيدوا من الفرص السياحية في جميع إمارات الدولة".
كما تم أيضا اعتماد سياسة الاقتصاد الدائري بهدف انتاج نظيف ونقل مستدام واستهلاك مستدام وإدارة فعالة للنفايات بما يحافظ على البيئة ويولد فرص اقتصادية جديدة، وتم تشكيل مجلس اتحادي للاقتصاد الدائري لتنفيذ هذه الاستراتيجية.
واختتم بن راشد قائلا: "في ختام الاجتماع الأول في 2021.. عام الخمسين.. أكدنا أن العمل مستمر.. ومسيرة التعافي الوطني لن تتوقف.. والحفاظ على الصحة سيبقى الأولوية قبل كل شيء وفوق أي شيء.. ومجتمعنا سيعبر هذا العام بقوة أكبر وطاقة أجمل نحو المستقبل بإذن الله".
 

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