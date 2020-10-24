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الإعلان عن وظائف شاغرة في السعودية

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الإعلان عن وظائف شاغرة في السعودية
 
السبت، 24-10-2020 08:04 م
أعلنت السلطات السعودية عن وظائف شاغرة عبر برنامج خدمة ضيوف الرحمن.

وكشف البرنامج عن وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إدارات البرنامج في محافظة جدة.

وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:


– مدير المشتريات والعقود (عدد وظيفتين): شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي مجال ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

– مدير مساعد علاقات الأفراد: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الموارد البشرية، إدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عبر الرابط التالي: (هــنــا).

ويعد هذا البرنامج أحد برامج رؤية المملكة 2030 لخدمة قطاع الحج والعمرة.

ويتبع البرنامج مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

 

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