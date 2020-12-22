الإعلان عن تغييرات قيادية تحدث لأول مرة في تاريخ السعودية

الثلاثاء، 22-12-2020
04:20 م
أعلنت السلطات السعودية
اليوم الثلاثاء، عن تغييرات قيادية تحدث لأول مرة في تاريخ البلاد، بإجراء صندوق الاستثمار
ات العامة السعودي، تعيينات في فريق الإدارة التنفيذي ضمن مسيرته التوسعية.
وشملت التعيينات، وفقا لبيان للصندوق السيادي السعودي، تعيين يزيد بن عبدالرحمن الحميّد، رئيساً جديداً للإدارة العامة للاستثمارات في الشركات المحلية، وانتقال راشد بن إبراهيم شريف، ليشغل منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للكيان المندمج للأهلي كابيتال وسامبا كابيتال، إحدى شركات محفظة صندوق الاستثمار
ات العامة الاستراتيجية.
وقرر صندوق الاستثمار
ات، تعيين رانيا محمود نشار مستشارا لمحافظ صندوق الاستثمار
ات العامة ياسر الرميان،في سابقة هي الأولى أن تتولى امرأة منصبًا قياديًا، كذلك تعيين فهد السيف، رئيساً جديداً للإدارة العامة لتمويل الشركات، وتعيين علي رضا زعيمي مستشارا للمحافظ.
وتم تكليف مدير إدارة أصحاب المصلحة، سعد الكرود، بمنصب كبير الإداريين.
وأكد صندوق الاستثمار
ات العامة، أن التعيينات الجديدة تهدف لدعم وتنفيذ استراتيجية صندوق الاستثمار
ات العامة الطموحة من خلال تعزيز خبرات فريقه التنفيذي.