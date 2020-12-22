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الإعلان عن تغييرات قيادية تحدث لأول مرة في تاريخ السعودية

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الإعلان عن تغييرات قيادية تحدث لأول مرة في تاريخ السعودية
 
الثلاثاء، 22-12-2020 04:20 م


أعلنت السلطات السعودية اليوم الثلاثاء، عن تغييرات قيادية تحدث لأول مرة في تاريخ البلاد، بإجراء صندوق الاستثمارات العامة السعودي، تعيينات في فريق الإدارة التنفيذي ضمن مسيرته التوسعية.
وشملت التعيينات، وفقا لبيان للصندوق السيادي السعودي، تعيين يزيد بن عبدالرحمن الحميّد، رئيساً جديداً للإدارة العامة للاستثمارات في الشركات المحلية، وانتقال راشد بن إبراهيم شريف، ليشغل منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للكيان المندمج للأهلي كابيتال وسامبا كابيتال، إحدى شركات محفظة صندوق الاستثمارات العامة الاستراتيجية.
وقرر صندوق الاستثمارات، تعيين رانيا محمود نشار مستشارا لمحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان،في سابقة هي الأولى أن تتولى امرأة منصبًا قياديًا، كذلك تعيين فهد السيف، رئيساً جديداً للإدارة العامة لتمويل الشركات، وتعيين علي رضا زعيمي مستشارا للمحافظ.
وتم تكليف مدير إدارة أصحاب المصلحة، سعد الكرود، بمنصب كبير الإداريين.
وأكد صندوق الاستثمارات العامة، أن التعيينات الجديدة تهدف لدعم وتنفيذ استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الطموحة من خلال تعزيز خبرات فريقه التنفيذي.
 

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