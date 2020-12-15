" الإخوان " سبب إقالة 100 إمام وخطيب بمكة المكرمة

الثلاثاء، 15-12-2020
09:43 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أقالت وزارة الشئون
الإسلامية والدعوة و الإرشاد 100 إمام وخطيب
بمنطقة مكة المكرمة
و عدد من الخطباء
و الأئمة بالقصيم بعد تجاهلهم التحذير من جماعة الإخوان
و عدم التقيد بالتوعية حول
مخاطرهم علي الأمة الإسلامية .
يأتي ذلك القرار بعد
حصر الأئمة الذين تجاهلوا تعميم وزارة الشئون الإسلامية في خطبة الجمعة 27 ربيع
الأول 1442 هـ ، والذي أكد علي أهمية التحذير من جماعة الإخوان
وقراءة بيان هيئة
كبار العلماء بتحريم الجماعة واعتبارها إرهابية لإتباعها منهج التفرقة و العنف و
إثارة الفتن ، حسبما نشرت " الوطن " السعودية .
جدير بالذكر أن وزير
الشئون الإسلامية والدعوة و الإرشاد قد حذر سابقا من الجماعة التي تتستر بالدين
ولا يحكمها مبدأ في سبيل تحقيق أهداف سياسية هدامة ، علي حد قوله .