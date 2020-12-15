" الإخوان " سبب إقالة 100 إمام وخطيب بمكة المكرمة

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وزير الشئون الإسلامية والدعوة و الإرشاد
وزير الشئون الإسلامية والدعوة و الإرشاد
 
الثلاثاء، 15-12-2020 09:43 ص متابعات- أمينة عبد العال
أقالت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة و الإرشاد 100 إمام وخطيب بمنطقة مكة المكرمة و عدد من الخطباء و الأئمة بالقصيم بعد تجاهلهم التحذير من جماعة الإخوان و عدم التقيد بالتوعية حول مخاطرهم علي الأمة الإسلامية .
يأتي ذلك القرار بعد حصر الأئمة الذين تجاهلوا تعميم وزارة الشئون الإسلامية في خطبة الجمعة 27 ربيع الأول 1442 هـ ، والذي أكد علي أهمية التحذير من جماعة الإخوان وقراءة بيان هيئة كبار العلماء بتحريم الجماعة واعتبارها إرهابية لإتباعها منهج التفرقة و العنف و إثارة الفتن ، حسبما نشرت " الوطن " السعودية .
جدير بالذكر أن وزير الشئون الإسلامية والدعوة و الإرشاد قد حذر سابقا من الجماعة التي تتستر بالدين ولا يحكمها مبدأ في سبيل تحقيق أهداف سياسية هدامة ، علي حد قوله .   
 

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