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الإخبارية السعودية تكشف عن خسائر فادحة للحوثيين

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الإخبارية السعودية تكشف عن خسائر فادحة للحوثيين
السبت، 26-09-2020 08:51 م
كشفت قناة الإخبارية السعودية ،عن خسائر فادحة لميليشيا الحوثي في اليمن.

وأعلن التحالف العربي اليوم السبت، تدمير منظومة دفاع جوي تابعة للحوثيين بمحافظة صنعاء.

وقال التحالف العربي حسب قناة 'الإخبارية' السعودية إنه "طلب من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة بصنعاء، مشددا على أن "عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين".

وجدد التحالف التأكيد على التزامه بتدمير قدرات الحوثيين النوعية، مشيرا إلى أن "تدمير أهداف القدرات النوعية الحوثية يحقق الأمن الإقليمي والدولي".

ونشرت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تضمنت فيديو قالت إنها عملية استهداف لموقع منظومة الدفاع الجوي في صنعاء.

وأظهر الفيديو لحظة استهداف مقاتلات التحالف لموقع منظومة الدفاع الجوية الحوثية في المحافظة اليمنية.

 

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