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بعد اقتحام الكونجرس..

الأمن يعلن عن سرقة كمبيوتر رئيس مجلس النواب

مجلس النواب الأمريكي
مجلس النواب الأمريكي
 
السبت، 09-01-2021 09:55 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن مكتب رئيسة مجلس النواب الأمريكي سرقة جهاز كمبيوتر محمول من المكتب خلال عملية اقتحام مناصري ترامب لمبني الكابيتول الأربعاء الماضي .
 و أشار مساعد رئيسة مجلس النواب ،نانسي بيلوسي ، إلي أن جهاز كمبيوتر محملو سرق من مكتبها خلال أحداث الشغب و اقتحام مبني الكونجرس إل يجانب كمبيوتر آخر تمت سرقته من المبني .
و أضاف مساعد بيلوسي، درو هاميل، أن الكمبيوتر المحمول كان مخصص لغرفة المؤتمرات وكان يستخدم للعروض فيها ، ولم يشر إلي مزيد من التفاصيل بخصوص المعلومات التي قد يحتوي عليها ، حسبما نشرت " رويترز " .
كما أعلن السناتور الديمقراطي عن ولاية أوريجون جيف ميركلي عن سرقة جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به أيضا .
جدير بالذكر أن القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي، مايكل شيروين ، أعلن عن بعض السرقات التي تعرض لها بما وصفه جوانب متعلقة بالأمن الوطني .
 

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