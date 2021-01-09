الأمن يعلن عن سرقة كمبيوتر رئيس مجلس النواب

السبت، 09-01-2021
09:55 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن مكتب رئيسة مجلس
النواب الأمريكي سرقة جهاز كمبيوتر
محمول من المكتب خلال عملية اقتحام مناصري
ترامب لمبني الكابيتول
الأربعاء الماضي .
و أشار مساعد رئيسة مجلس النواب
،نانسي بيلوسي
،
إلي أن جهاز كمبيوتر
محملو سرق من مكتبها خلال أحداث الشغب و اقتحام مبني الكونجرس
إل يجانب كمبيوتر
آخر تمت سرقته من المبني .
و أضاف مساعد بيلوسي
،
درو هاميل، أن الكمبيوتر
المحمول كان مخصص لغرفة المؤتمرات وكان يستخدم للعروض
فيها ، ولم يشر إلي مزيد من التفاصيل بخصوص المعلومات التي قد يحتوي عليها ، حسبما
نشرت " رويترز " .
كما أعلن السناتور
الديمقراطي عن ولاية أوريجون جيف ميركلي عن سرقة جهاز الكمبيوتر
المحمول الخاص به
أيضا .
جدير بالذكر أن
القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي، مايكل شيروين ، أعلن عن بعض السرقات التي
تعرض لها بما وصفه جوانب متعلقة بالأمن الوطني .