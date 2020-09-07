الإثنين، 07-09-2020
09:27 ص
متابعات- أمينة عبد العال
تمكنت قوات الأمن
المغربية من إحباط محاولة تهريب 3700 كيلو جرام من مخدر
" الحشيش
" .
و أعلن بيان للمديرية العام للأمن المغربي نشرته الصحافة المحلية أنه تم
ضبط مخدر الحشيش
ويبلغ وزنه الإجمالي 3 كن و 700 كيلو جرام بالإضافة إلي ضبط زورق
مطاطي كبير ومحركين يشتبه في استخدامهما لأغراض التهريب الدولي للمخدرات عبر
الشواطئ البحرية .
كما أضاف البيان أنه تم القبض علي شخص يبلغ من العمر 37 سنة من ذوي السوابق
القضائية للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تقوم بعمليات التهريب الدولي لمخدر
" الحشيش
" وتم إيداعه تحت الحراسة حيث تشرف النيابة العامة علي
التحقيقات وذلك لضبط كل المتورطين بهذا الشبكة الإجرامية و تحديد امتداداتها
الإقليمية و الدولية .