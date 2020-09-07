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الأمن يحبط محاولة تهريب 3 طن "حشيش "

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 07-09-2020 09:27 ص متابعات- أمينة عبد العال
تمكنت قوات الأمن المغربية من إحباط محاولة تهريب 3700 كيلو جرام من مخدر " الحشيش " .
و أعلن بيان للمديرية العام للأمن المغربي نشرته الصحافة المحلية أنه تم ضبط مخدر الحشيش ويبلغ وزنه الإجمالي 3 كن و 700 كيلو جرام بالإضافة إلي ضبط زورق مطاطي كبير ومحركين يشتبه في استخدامهما لأغراض التهريب الدولي للمخدرات عبر الشواطئ البحرية .
كما أضاف البيان أنه تم القبض علي شخص يبلغ من العمر 37 سنة من ذوي السوابق القضائية للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تقوم بعمليات التهريب الدولي لمخدر " الحشيش " وتم إيداعه تحت الحراسة حيث تشرف النيابة العامة علي التحقيقات وذلك لضبط كل المتورطين بهذا الشبكة الإجرامية و تحديد امتداداتها الإقليمية و الدولية .

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