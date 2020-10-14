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الأمن الأردني يفجر مفاجأة مدوية عن فيديو سحل مواطن مصري وضربه بوحشية
الأمن الأردني يفجر مفاجأة مدوية عن فيديو سحل مواطن مصري وضربه بوحشية
الأربعاء، 14-10-2020
06:59 ص
أحمد عادل شعبان
ألقت السلطات الأردنية القبض على المتورطين في ضرب مواطن مصري بمحافظة الكرك.
وجاء تحرك السلطات الأردنية بعد تداول الفيديو بكثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام بعض الأشخاص بضرب مواطن مصري وسحله بطريقة وحشية.
وقال متحدث أمني أردني إن الفيديو المتداول يعود لشهر سبتمبر الماضي ، مؤكدا أن المواطن المصري كان قد اعتدى على شخص وقام بتصويره ، ما دعا الأخير ليستعين بثلاثة أشخاص ليرد الاعتداء.
وأشار المتحدث أنه جرى القبض على جميع الأشخاص الذين ظهروا بالفيديو وتسليمهم إلى السلطات القضائية.
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الاردن
سحل مواطن مصري
ضرب مواطن مصري بالأردن
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