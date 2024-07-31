الخميس 01 أغسطس 2024
توقيت مصر 00:52 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فستان هند عاكف الجرئ يثير ضجة.. والفنانة ترد

كارثة.. غرق يخت يحمل 14 سعوديًا ومصريًا خلال نزهة في النيل

ضبط عامل وطالبة نشرا فيديوهات جنسية لهما على تليجرام

تهز القليوبية.. ينهي حياة أبنائه الأربعة ويرسل صور جثثهم إلى زوجته

فيديو صادم.. فيفي عبده تستعرض أنوثتها في الساحل الشمالي

الأمم المتحدة تدعو العالم لإعادة النظر في كل العلاقات مع إسرائيل

حساب مجاناً لكل مواطن.. بشرى من البنك المركزي لجميع المصريين غداً

لم يحضر أحد من نجوم الرياضة.. مرتضى منصور ينهار في جنازة شقيقته

إيران: دم إسماعيل هنية لن يذهب هباء

قرار مفاجئ من كولر بشأن "أفشة"

الأمم المتحدة تدعو العالم لإعادة النظر في كل العلاقات مع إسرائيل

66a8e0ea4c59b7231836ed17
ا
الأربعاء، 31-07-2024 11:50 ص


يجب على دول العالم إعادة النظر بعلاقاتها الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية مع إسرائيل وفقا لقرار محكمة العدل الدولية الاستشاري حول عدم شرعية إقامة مستوطنات في الأراضي الفلسطينية.

 

جاء ذلك في بيان المقررين الخاصين للأمم المتحدة، الذي وزعته المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وفي 19 يوليو أصدرت محكمة العدل الدولية، رأيا استشاريا بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وخلصت المحكمة إلى أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي وتعتبر ضما للأراضي. وطالبت الوثيقة، إسرائيل بإنهاء الأنشطة الاستيطانية الجديدة في الأراضي الفلسطينية وكذلك إنهاء وجودها غير القانوني فيها في أسرع وقت ممكن، فضلا عن دفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الاحتلال غير القانوني.

 

وقال البيان: "بينما ينظر مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة في استراتيجيات لضمان إنهاء سريع للاحتلال غير القانوني، يجب على الدول أن تراجع على الفور جميع العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية مع إسرائيل، بما في ذلك العلاقات التجارية والمالية وصناديق التقاعد والتبادلات العلمية والمنظمات الخيرية".

 

ودعا خبراء الأمم المتحدة إلى فرض حظر على توريد الأسلحة ووقف أي تجارة أخرى يمكن أن تضر بالفلسطينيين، وفرض عقوبات مستهدفة، بما في ذلك تجميد الأصول، ضد الأفراد والكيانات الإسرائيلية "المتورطة في الاحتلال غير القانوني وسياسات الفصل العنصري والفصل العنصري".

 

وتابع البيان: "بعد صدور القرار القضائي في 19 يوليو، كثفت إسرائيل هجماتها على السكان المدنيين في غزة ومواردها الطبيعية. ويجب على إسرائيل تنفيذ هذا الرأي الاستشاري والأحكام الأخرى الصادرة عن محكمة العدل الدولية هذا العام. ويجب على إسرائيل التوقف عن التصرف كما لو كانت لوحدها تقف بشكل استثنائي فوق القانون وحده".

 

وفي وقت سابق من هذا العام، بدأ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان في فرض عقوبات على المستوطنين الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة كعقاب على اضطهاد السكان الفلسطينيين المحليين. وقامت إدارة جو بايدن بمراجعة سياسات الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي رفض اعتبار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي انتهاكا للقانون الدولي وتوقف عن انتقاده.

إقرأ ايضا

thumbs_b_c_33584c1f62b60308292bbeb643473ceb

إيران: دم إسماعيل هنية لن يذهب هباء

2024_7_30_21_10_40_223

أبرز قيادي.. بيان عاجل من حزب الله حول حقيقة اغتيال فؤاد شكر

Capture

اغتيال إسماعيل هنية.. تفاصيل جديدة من قلب طهران

أخبار متعلقة

thumbs_b_c_33584c1f62b60308292bbeb643473ceb

إيران: دم إسماعيل هنية لن يذهب هباء

ت

إسرائيل تتأهب لشن حرب على حزب الله.. والأخير يُحرك صواريخه الدقيقة

66a6e24b42360478d64b5317

تركيا ترد على تشبيه إسرائيل لأردوغان بصدام: هكذا ستكون نهاية نتنياهو

الله

"حتى الصراصير لن تنجو".. خبير أسلحة إسرائيلي يشرح قدرات سلاح جديد امتلكه حزب الله

GTmcaUJXEAAQ2yB

أردوغان يهدد بالتدخل عسكرياً في حرب غزة.. ووزير إسرائيلي يهدده بمصير صدام

2024_7_28_1_14_30_177

مقتل 12 إسرائيلياً في هجوم صاروخي على "مجدل شمس"