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" الأغذية العالمي " يطالب بإنقاذ 30 ميون شخص

ارشيفية
ارشيفية
الجمعة، 18-09-2020 02:16 م متابعات- أمينة عبد العال
ناشد ديفيد بيزلي ، مدير برنامج الأغذية العالمي أثرياء العالم بإنقاذ حوالي 30 مليون شخص محذرا من أنهم قد يموتون جوعا إذا لم يتلقوا مساعدات من البرنامج .
و أشار بيزلي أمام مجلس الأمن الدولي إن حوالي 270 مليون شخص علي مستوي العالم علي شفا المجاعة و أن البرنامج يأمل في مساعدة 138 مليون هذا العام ، و مضيفا أن البرنامج يحتاج إلي 4.9 مليار دولار لعام واحد لإطعام كل الثلاثين مليونا الذي سيموتون جوعا إذا لم يحصلوا علي مساعدة من  برنامج الأغذية العالمي .
ولفت إلي أن هناك حوالي 2000 ملياردير تبلغ قيمة ثرواتهم الصافية 8 تريليونات دولار و إلي تحقيق البعض مليارات خلال " كورونا" ، مضيفا لا أعترض علي جني المال لكن الإنسانية تواجه أشد أزمة ، حسبما نشرت " رويترز " .
 

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