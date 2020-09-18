" الأغذية العالمي " يطالب بإنقاذ 30 ميون شخص

الجمعة، 18-09-2020
02:16 م
متابعات- أمينة عبد العال
ناشد ديفيد بيزلي ،
مدير برنامج الأغذية العالمي أثرياء العالم بإنقاذ حوالي 30 مليون شخص محذرا من
أنهم قد يموتون جوعا إذا لم يتلقوا مساعدات من البرنامج .
و أشار بيزلي أمام
مجلس الأمن الدولي إن حوالي 270 مليون شخص علي مستوي العالم علي شفا المجاعة
و أن
البرنامج يأمل في مساعدة 138 مليون هذا العام ، و مضيفا أن البرنامج يحتاج إلي 4.9
مليار دولار لعام واحد لإطعام كل الثلاثين مليونا الذي سيموتون جوعا إذا لم يحصلوا
علي مساعدة من برنامج الأغذية العالمي .
ولفت إلي أن هناك
حوالي 2000 ملياردير تبلغ قيمة ثرواتهم الصافية 8 تريليونات دولار و إلي تحقيق
البعض مليارات خلال " كورونا
" ، مضيفا لا أعترض علي جني المال لكن
الإنسانية تواجه أشد أزمة ، حسبما نشرت " رويترز " .