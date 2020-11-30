الإثنين، 30-11-202010:09 صمتابعات- أمينة عبد العال
أعلن الفريق الطبي للرئيس الأمريكي
المنتخب ، جو بايدن ، تفاصيل حالته الصحية ، و هي كسر في قدمه اليمني لافتين أن
عليه أن ينتعل حذاء طبي وذلك إثر انزلاقه أثناء اللعب مع كلبه الألماني "
ميجور " .
و من المقرر أن يؤدي جو بايدن البالغ من العمر 78 عاما ، اليمين الدستورية
في 20 يناير المقبل ليصبح الرئيس الأكبر سنا في تاريخ الولايات المتحدة .
جدير بالذكر أن الطبيب الشخصي لبايدن قد شخص الحالة في البداية علي أنها
التواء في القدم اليمني إلا أن الأشعة المقطعية كشفت عن كسر صغير في منتصف القدم .