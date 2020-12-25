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الأطباء يكشفون آخر تطورات حالة " ماكرون "

الرئيس الفرنسي
الرئيس الفرنسي
 
الجمعة، 25-12-2020 02:02 م متابعات- أمينة عبد العال
عاد الرئيس الفرنسي ، إيمانويل ماكرون " إلي القصر الرئاسي بعد مغادرته الحجر الصحي بعد ثبوت تعافيه  من فيروس " كورونا" المستجد بعد 7 أيام من إعلان إصابته .
و أعلنت الرئاسة الفرنسية أنه ينوي تمضية عيد الميلاد مع زوجته بريجيت  ، لافتة إلي أنه  قد توجه أمس الخميس إلي مقر " لا لانتيرن " الرئاسي قرب فرساي ، حسبما نشرت " اليوم السابع " .
جدير بالذكر أنه تم اكتشاف إصابة " ماكرون " بالفيروس بعد أسبوع ملئ باللقاءات و الموائد مع شخصيات سياسية دولية ، مما تسبب في وضع عدد كبير من المسئولين الأجانب في العزل .
 

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