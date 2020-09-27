الأحد، 27-09-2020
09:33 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن رئيس اللجنة الوطنية الفرنسية في نقابة الأطباء
، باتريك بويت، أن
فرنسا
ستواجه تفشي لفيروس "كورونا
" يستمر شهور محذرا من استنفاذه لنظامها
الصحي خاصة إذا لم يتم أخذ الاحتياطات اللازمة
وأضاف في تصريحات صحفية أن الموجة الثانية آتية بأسرع مما اعتقدنا مؤكدا
أن تحذيرات وزير الصحة الفرنسي، أوليفيه
فيران، غير كافية ، ولافتا إلي أنه لن يكون هناك طواقم طبية متوفرة لتقديم التعزيزات
اللازمة.
جدير بالذكر أن فرنسا
سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 14 ألف إصابة ليرتفع
عدد الإصابات إلي 14412 إصابة، فيما بلغت أعداد الوفيات 31700 شخص .