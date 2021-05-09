الأسطول الأمريكي يصادر شحنة أسلحة ضخمة في منطقة بحر العرب

الأحد، 09-05-2021
09:57 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية أنه تم مصادرة شحنة أسلحة غير
قانونية من مركب شراعي مجهول فيالمياه الدولية بشمال بحر العرب
بواسطة طراد الصواريخ
" يو إي إي مونتيري ".
وأشار الأسطول الأمريكي أنه تم مصادرة السحنة السادس من مايو الجاري ،لافتا
إلي أن شحنة الأسلحة تضمنت عشرات الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات روسية الصنع و
آلاف من البنادق تايب 56 الصينية الهجومية ومئات من مدافع " بي كيه إم "
الرشاشة وبنادق قنص و منصات إطلاق قذائف صاروخية و أدوات رؤية متقدمة، حسب البيان
الذي أصدره وتداولته الصحف المحلية والعالمية .
كما أشار البيان إلي أن الشحنة في حوزة السلطات الأمريكية حاليا في حين لا
يزال مصدرها ووجهتها قيد التحقيق ، لافتا إلي أنه بعد مصادرة الشحنة تم مراجعة
المركب وصلاحيته للإبحار و تم تزويد الطاقم بالأغذية والمياه بعد استجوابه وقبل أن
يتم الإفراج عنه " .