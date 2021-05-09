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الأسطول الأمريكي يصادر شحنة أسلحة ضخمة في منطقة بحر العرب

الأسلحة المصادرة
الأسلحة المصادرة
Native
الأحد، 09-05-2021 09:57 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية أنه تم مصادرة شحنة أسلحة غير قانونية من مركب شراعي مجهول فيالمياه الدولية بشمال بحر العرب بواسطة طراد الصواريخ " يو إي إي مونتيري ".
وأشار الأسطول الأمريكي أنه تم مصادرة السحنة السادس من مايو الجاري ،لافتا إلي أن شحنة الأسلحة تضمنت عشرات الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات روسية الصنع و آلاف من البنادق تايب 56 الصينية الهجومية ومئات من مدافع " بي كيه إم " الرشاشة وبنادق قنص و منصات إطلاق قذائف صاروخية و أدوات رؤية متقدمة، حسب البيان الذي أصدره وتداولته الصحف المحلية والعالمية .
كما أشار البيان إلي أن الشحنة في حوزة السلطات الأمريكية حاليا في حين لا يزال مصدرها ووجهتها قيد التحقيق ، لافتا إلي أنه بعد مصادرة الشحنة تم مراجعة المركب وصلاحيته للإبحار و تم تزويد الطاقم بالأغذية والمياه بعد استجوابه وقبل أن يتم الإفراج عنه " .
 

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