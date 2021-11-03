الأرصاد تعلن عن حالة الطقس اليوم بالمملكة

الأربعاء، 03-11-2021
08:48 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن حالة
الطقس اليوم الأربعاء 3 نوفمبر في المملكة .
وأشار المركز في بيانه الذي تداولته الصحف المحلية إلي أن الطقس مستقر وسماء صحو
إلى غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق جازان
، عسير
، الباحة
ومرتفعات مكة المكرمة
, كما
لا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على الجزء الأوسط من سواحل البحر الأحمر
, في
حين توالي درجات الحرارة انخفاضها التدريجي نهار الغد على منطقتي الجوف والحدود الشمالية،
حسبما نشرت " صدي".
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر
ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية
إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-28 كم/ساعة,
وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, فيما
تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة،
وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.