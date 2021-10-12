الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق بالمملكة من طقس اليوم

الثلاثاء، 12-10-2021
10:35 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن حالة
الطقس اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر في المملكة.
وأشار المركز في بيانه الذي تداولته الصحف المحلية إلي ظهور تشكيلا من
السحب الرعدية على منطقة جازان وأجزاء من منطقة عسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات مكة
المكرمة والمدينة المنورة
كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف ( طريف،
القريات )، حسبما نشرت" وكالة الأنباء السعودية".
و لفت التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر
ستكون جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة. تتحول ليلاً شمالية شرقية إلى جنوبية
شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف,
وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى
شمالية غربية تتحول بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة, من متر إلى
متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.