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الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق بالمملكة من طقس اليوم

ارشيفية
ارشيفية
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الأربعاء، 01-09-2021 09:22 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني السعودي للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 1 سبتمبر في المملكة .
وأشار المركز في بيانه الذي تداولته الصحف المحلية إلي أنه سيكون هناك هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات )جيزان ،عسير ، نجران ، الباحة ،مكة المكرمة ). وطقس شديد الحرارة على مناطق ( الشرقية ، والمدينة المنورة، تبوك ).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية الى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج , فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-30كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الموج.
 

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