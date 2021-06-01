الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق بالمملكة من طقس اليوم

الثلاثاء، 01-06-2021
09:32 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن حالة
الطقس اليوم الثلاثاء 1 يونيو ، محذرا بعض المناطق من طقس اليوم .
وأشار المركز في بيانه الذي تداولته الصحف المحلية إلي أن السماء ستكون
مشرقة إلي غائمة
جزئياً على مناطق )جازان، عسير
، الباحة ،مكة المكرمة
،المدينة المنورة
،حائل) فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق( الشرقية ،الرياض )،
حسبما نشرت " صدي " .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر
شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة.فيما تكون جنوبية على باب المندب بسرعة15-30كم/ساعة
، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح
السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى جنوبية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة ، وارتفاع
الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .